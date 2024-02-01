Пенсионерка погибла в ЛНР в результате удара дрона ВСУ по ее дому

Внук женщины получил ранение

ЛУГАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Пожилая женщина погибла в городе Зимогорье Славяносербского района Луганской Народной Республики (ЛНР) в ночь на четверг, ее внук получил ранение в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по их дому. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Поздно вечером 31 января в результате удара беспилотника ВСУ был частично разрушен жилой дом в Зимогорье Славяносербского района. <…> Пожилая женщина, проживавшая в доме, погибла на месте. Ее внук - 22-летний парень - получил ранение", - сказано в сообщении.

По словам главы Минздрава ЛНР Наталии Пащенко, пострадавшему парню оказали всю необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.