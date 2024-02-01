Полиция возбудила второе дело против красноярского экс-депутата Гольдмана

Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Второе уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Сумма арестованного имущества превысила 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

"Следователями Главного управления МВД России по Красноярскому краю возбуждено второе уголовное дело в отношении Романа Гольдмана. Бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. <…> Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ продолжается", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с мая по август 2023 года Гольдман, являясь генеральным директором ПАО УК "Голдман групп", не имея в своем распоряжении денежных средств и действуя из корыстной заинтересованности, в целях погашения своих долговых обязательств перед кредиторами путем злоупотребления доверием убедил генерального директора ООО "Управление агроактивами" выдать в долг денежные средства в сумме более 327 млн рублей.

В качестве гарантии возврата денежных средств фигурант предложил заключить договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия, понимая, что указанная доля не может быть продана, поскольку он не получал письменного разрешения на ее отчуждение. Итогом стало подписание указанного договора и выдача денежных средств, которые подозреваемый не намеревался возвращать, распорядившись ими по своему усмотрению.

Отмечается, что по ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 млрд рублей. Общая сумма сейчас составляет более 4 млрд рублей.