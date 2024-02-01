В Буйнакске загорелся универсам

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м

ТАСС, 1 февраля. Пожар охватил Центральный универсальный магазин в Буйнакске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

По последним данным, площадь пожара составляла 1,2 тыс. кв. м, позже ведомство сообщило о его локализации на 2 тыс. кв.м.

В его ликвидации задействовано 86 человек и 26 единиц техники.

Ближайший пожарный гидрант к горящему зданию находится в 4 км, пожарным приходится подвозить воду.

Ранее сообщалось о возгорании на 500 кв. м.

Из здания эвакуировали 27 человек.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре региона, организована проверка в связи с возгоранием. "В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности на объектах. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в прокуратуре Дагестана.

В новость были внесены изменения (11:25 мск) - обновлена площадь пожара, добалена локализация.