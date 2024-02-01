В Башкирии возбудили уголовные дела в отношении матери, прятавшей дочь

Ребенок в настоящее время временно помещен в социальное учреждение

УФА, 1 февраля. /ТАСС/. Уголовные дела о халатности в отношении администрации Стерлитамакского района Башкирии и неисполнении обязанностей по воспитанию возбуждены по факту укрывательства 10-летней девочки матерью, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных должностных лиц комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела опеки и попечительства администрации Стерлитамакского района и по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении матери девочки", - сказано в сообщении.

Ведомство провело проверку информации СМИ об удержании матерью дочери в квартире. Надзорными мероприятиями установлено, что девочка долго и без уважительных причин не посещала школу, и вопреки решению суда о передаче ребенка отцу оставалась с матерью, которая скрывала ее местонахождение.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в прошедшем учебном году девочка пропустила 102 учебных дня из 165, 98 - по неуважительным причинам. Ребенок в настоящее время временно помещен в социальное учреждение.

По данным управления ФССП по Башкирии, женщина неоднократно меняла место жительства, скрывая девочку, они были объявлены в исполнительный розыск.