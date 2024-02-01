В Севастополе изъяли свыше 1,5 тыс. патронов в частном доме

Хозяина задержали

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Севастополе мужчину, незаконно хранившего в своем доме свыше 1,5 тыс. патронов калибра 5,45 мм, возбуждено дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. При осмотре его домовладения, в сейфе оперативники обнаружили и изъяли 1 590 патронов калибра 5,45 мм, которые находились в различных картонных коробках и полимерных банках. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые боеприпасы пригодны для стрельбы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что объяснять происхождение боеприпасов задержанный отказался, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.