Число задержанных по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле возросло до 60

По данным Habertürk, 26 из них депортированы, а 34 доставлены на предварительное слушание в суд для избрания меры пресечения

АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Число задержанных по делу о стрельбе в церкви Стамбула возросло до 60, 26 из них депортированы, а 34 доставлены на предварительное слушание в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Ранее МВД Турции информировало о 51 задержанном, в том числе о 2 гражданах РФ и Таджикистана. Среди доставленных этим утром в суд есть и эти два подозреваемых, которые считаются непосредственными исполнителями нападения.

Для прикрытия эти люди в течение последнего года работали в одном из ресторанов китайской кухни в стамбульском районе Бахчелиэвлер и занимались приготовлением суши и роллов. Их задержали по горячим следам после нападения. Подозреваемые избавились от оружия и пытались изменить внешность, сбрив бороды.

Инцидент произошел около 11:40 по местному времени (совпадает с московским) 28 января в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. Причастные к инциденту, как указал глава МВД Али Ерликая, могут быть связаны с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

Расследование ведет группа из 150 специалистов. Установлено, что непосредственные исполнители прибыли к церкви на автомашине с польскими номерами. Она в течение года не появлялась на дорогах общего пользования в Стамбуле. По данным агентства İHA, выстрелы совершил нападавший с инициалами Д. Т., который, как отмечается, является гражданином РФ. У гражданина Таджикистана с инициалами А. К. заклинило оружие.

В консульстве РФ в Стамбуле сообщили ТАСС, что запросили МВД Турции и выясняют информацию о личности задержанного. Для получения таких данных и разрешения на посещение задержанного существуют установленные бюрократические процедуры, которые занимают определенное время.