В Махачкале восемь человек отравились угарным газом

Все пострадавшие госпитализированы

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Восемь человек отравились угарным газом в махачкалинском поселке Ленинкент. Все пострадавшие госпитализированы, четверо из них остаются в медучреждении, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Восемь человек - членов одной семьи отравились угарным газом в поселке Ленинкент. Пострадавшие были доставлены в одно из медицинских учреждений Махачкалы, троих после осмотра выписали, четверо находятся в стационаре, один отказался от госпитализации", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести, без угрозы для жизни.

"По имеющейся информации, в доме использовался камин иранского производства, к которому был проведен газ кустарным способом. Администрация Махачкалы вновь обращается к жителям города с просьбой ответственно относиться к подключению газового оборудования, проверять его сертификат. Самое губительное и опасное - запрещенное, несертифицированное газовое оборудование, неправильная внутренняя разводка, не соответствующие стандартам газификации шланги и соединения", - добавили в пресс-службе.