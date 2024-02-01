В Чувашии полиция изъяла около 20 кг наркотиков у красноярца на федеральной трассе

Мужчина уже был ранее судим за покушение на сбыт в особо крупном размере

ЧЕБОКСАРЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Порядка 20 кг наркотиков растительного происхождения обнаружено у жителя Красноярского края, которого задержали полицейские в Чувашии при проезде по федеральной трассе М-12. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по Чувашской Республике.

"Экипаж отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Комсомольский" по оперативной информации управления по контролю за оборотом наркотиков МВД [по Чувашии] остановил на трассе М-12 "Восток" на территории округа автомашину Toyota Camry. При осмотре транспортного средства в оборудованном тайнике оперативники обнаружили около 20 кг гашиша, предназначенных для сбыта в регионах страны", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что в отношении ранее не судимого 29-летнего жителя Красноярского края возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Отмечается, что подозреваемый арестован, расследование продолжается.