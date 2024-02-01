В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены пять домов

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, также повреждена линия электропередачи и газовая труба

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Пять частных домов повреждены и один полностью разрушен в результате обстрела села Благовещенка в Каменско-Днепровском районе Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Начиная с двух часов ночи укронацисты подвергли массированному обстрелу село Благовещенка. Зафиксировано не менее пяти прилетов. Получили повреждения не менее пяти домовладений, один дом разрушен полностью", - написал Рогов в Telegram-канале.

По его словам, украинский обстрел повредил в селе линию электропередачи и газовую трубу. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.