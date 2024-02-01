В Москве пенсионер пытался обменять в магазине самодельный пистолет на бутылку водки

Мужчину отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали 70-летнего мужчину, который в продуктовом магазине пытался обменять самодельный пистолет и патроны на алкоголь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, пенсионер зашел в продуктовый магазин на Чертановской улице и попросил обменять пистолет и патроны на бутылку водки. После этого сотрудник магазина обратился в полицию. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками ОМВД России по району Чертаново Южное подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 70-летний житель столицы", - сказали в пресс-службе.

В ходе осмотра полицейские изъяли переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 222 УК РФ (покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия). Пенсионер отпущен под подписку о невыезде.