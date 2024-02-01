Суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор матери погибших при пожаре детей

Материалы дела возвращены в мировой суд

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Первомайский районный суд Новосибирска отменил оправдательный приговор матери двух погибших при пожаре детей Ксении Карабиной и вернул материалы дела в мировой суд. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В декабре 2022 года женщина поручила следить за детьми 19-летней няне, которая оставила детей без присмотра на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание. Дети погибли, отравившись продуктами горения. В октябре 2023 года мать была признана невиновной мировым судом района в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), за отсутствием в ее деяниях состава преступлений.

"Приговор был обжалован гособвинителем. Районный суд посчитал, что выводы мирового судья о надлежащем исполнении женщиной своих родительских обязанностей противоречат фактическим обстоятельствам дела, апелляционное представление государственого обвинителя - удовлетворил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы дела вновь направлены в мировой суд.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщала, что семья находилась в поле зрения социальных служб и подразделения по делам несовершеннолетних. Мать воспитывала двухлетнего мальчика и годовалую девочку одна. По данным следствия, с сентября 2020 года по декабрь 2022-го женщина надолго оставляла их без ее присмотра в условиях, не отвечающих требованиям безопасности, в ненадлежащем санитарном состоянии, с малознакомыми людьми.

В июле 2023 года Первомайский районный суд Новосибирска приговорил няню к двум годам колонии-поселения по статьям о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности (ч. 3 ст. 109 и ст. 125 УК РФ).