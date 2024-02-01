В Югре эвакуировали гимназию после сообщения об угрозе

Кинологическая служба проверяет здание на наличие опасных предметов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 февраля. /ТАСС/. Ученики и сотрудники гимназии №2 в Нижневартовске, втором по численности населения городе Ханты-Мансийского автономного округа, эвакуированы после сообщения о взрывном устройстве. Об этом сообщили ТАСС в аппарате антитеррористической комиссии муниципалитета.

"Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовска поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в гимназии №2. Сотрудники и обучающиеся были своевременно эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас кинологическая служба проводит проверку гимназии на наличие опасных предметов.