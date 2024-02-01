Экспертизы установили, что Ил-76 сбили из комплекса Patriot

По данным СК, самолет атаковали двумя ракетами, всего обнаружили 116 их фрагментов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следствие установило, что самолет Ил-76 в Белгородской области был сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot двумя ракетами, всего обнаружено 116 их фрагментов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведенной в Raytheon", - говорится в сообщении.

Также установлено, что самолет был атакован двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области Украины. "В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", - сообщили в СК. В ходе исследования объектов на изъятых фрагментах обнаружены маркировочные обозначения: ASSY 11455748, SN740179, ASSY 11461343, SN740206, ASSY 11461865, SN740207, Raytheon, Confidential classified by Patriot Security Classification guide dated: 9/22/83 addenda dated 11/28/83 8/8/84 contract No/DAAH01-86C-A018, а также 18876 ASSY, Martin Marieta и 10253043-39 02 S/N 80025.