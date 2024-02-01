В Донецке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина

ЧП произошло в Петровском районе города

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

"В результате сброса ВОП с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе на улице Байкальской получил ранения и, к сожалению, скончался мужчина 1960 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет в 09:00 мск.

31 января украинские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на автобус в Киевском районе Донецка. В результате атаки получил ранения водитель автобуса.