Две жительницы Ульяновска подозреваются в незаконном выводе денег за пределы РФ

Злоумышленницы вывели около 7 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Ульяновской области совместно со службой Самарской таможни пресекли незаконную деятельность двух жительниц Ульяновска, совершавших валютные операции по выводу средств за пределы страны с использованием подложных документов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФСБ по региону.

"УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жительниц города Ульяновска, организовавших схему по незаконному совершению валютных операций. Установлено, что указанные лица осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте в общей сумме около 7 млн рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов", - отмечается в сообщении.

По информации УФСБ, от имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, было заключено 10 внешнеторговых контрактов с компанией одной из стран СНГ на поставку строительных материалов в Россию. Установлено, что эта фирма является фиктивной. Через компанию осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а средства не возвращались.

Отдел административных расследований и дознания службы Самарской таможни по Ульяновской области возбудил уголовное дело по пунктам "б", "в" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. На данный момент ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и другие причастные к нему лица.