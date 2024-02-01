В Ростове-на-Дону животных эвакуируют из дома, где обрушился подъезд

Для эвакуации спасатели задействуют вышку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Спасатели приступили к эвакуации с верхних этажей животных, которые оказались внутри аварийного дома в Ростове-на-Дону, где 27 января обрушился подъезд, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Из частично обрушившегося дома по ул. Нариманова, 72/3 сотрудники поисково-спасательной службы города начали операцию по спасению оказавшихся внутри животных. Вызволять четвероногих с высоких этажей спасатели будут с помощью вышки", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Логвиненко сообщил, что продолжаются выплаты единовременной материальной помощи жителям аварийного пятиэтажного дома на улице Нариманова. В настоящее время подано 196 заявлений. Также, по его словам, специалисты Донского государственного технического университета в течение недели исследуют здание, чтобы понять, можно ли войти в уцелевшие части помещения. В маневренном фонде на ул. Уланской, 15 находится 28 семей в составе 63 человек. Все они обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

Вечером 27 января пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области сообщила об обрушении стены первого подъезда в многоэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону. Из аварийного дома были эвакуированы 95 человек. В воскресенье утром произошло полное обрушение подъезда. Аварийный дом включен в региональную программу расселения в октябре 2023 года. По данным властей, расселению подлежат 155 семей.