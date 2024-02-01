В Краснодарском крае подтопило порядка 50 придворовых территорий

Для нуждающихся открыт пункт временного размещения

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Сильные осадки в Красноармейском районе Краснодарского края привели к подтоплению порядка 50 придворовых территорий, где проживают более 90 человек, в том числе 18 детей, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 08:00 мск 1 февраля на территории хутора Трудобеликовского Красноармейского района подтоплены 53 придворовых территории, на которых проживают 93 человека, из них 18 детей. Эвакуация населения не потребовалась", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для нуждающихся открыт пункт временного размещения в хуторе Трудобеликовский по улице Школьная, 1, на 100 человек в здании средней школы №39.

По данным ведомства, произведено обустройство дренажных ливневых канализаций по ул. Гагарина, расширены подтоки для водооткачивающей техники, откачено около 70 000 куб. м воды. Уровень воды на подтопляемой территории за сутки понизился.

Ранее сообщалось, что синоптики в Краснодарском крае прогнозируют подъемы уровня воды в реках до пятницы, было объявлено штормовое предупреждение.