Суд в Югре продлил арест водителю, сбившему семью из трех человек

Срок содержания под стражей пока не называется

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сургутский районный суд продлил срок содержания под стражей в отношении иностранного гражданина, сбившего на автомобиле семью из трех человек, двое из которых погибли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Сургутский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении иностранного гражданина. Заседание проходило в закрытом режиме. На какой срок продлено содержание под стражей, прокомментировать не можем", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, по данным следствия, 5 октября 2023 года в деревне Лямина Сургутского района 17-летний иностранец без прав не справился с управлением автомобилем Lada Vesta, съехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов и скрылся. Позже он был задержан очевидцами. Женщина умерла на месте, ее муж с грудным ребенком были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже стало известно о смерти ребенка. Также водитель обвиняется в угоне автомобиля, управляя которым он и совершил наезд на семью.