В школе, где занимался боец Мутаев, рассказали о его хорошей репутации

Директор школы единоборств отметил, что спортсмен упорно тренировался, зная, что его ждет хорошая карьера

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев, убитый в Махачкале, имел хорошую репутацию, хотя "где-то, наверное, был вспыльчивым".

Об этом рассказал ТАСС директор школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова Магомедгаджи Джалалудинов.

"Магомедрасул был очень уважительным парнем, упорно тренировался, зная, что его ждет хорошая карьера. Перспективный был парень, в последнее время он вообще не выходил из зала. Вчера тоже он был в зале, попрощался с ребятами и поехал домой. Ничего плохого о нем не скажешь. Где-то, наверное, был вспыльчивым, но это присуще любому молодому человеку", - сказал Джалалудинов.

21-летний Мутаев был убит вечером 31 января. В него выстрелили как минимум семь раз, он умер от ран по дороге в больницу. Как сообщили в МВД по региону, личность подозреваемого в убийстве установлена, полиция принимает меры к его задержанию.