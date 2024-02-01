Источник: в расчете атаковавшего Ил-76 ЗРК Patriot могли быть американцы

В оперативных службах сообщили, что конкретные лица, входившие в расчет ЗРК, сейчас устанавливаются

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, атаковавший Ил-76 с украинскими пленными, скорее всего, был смешанным, в него входили как украинцы, так и американские специалисты. Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах, установление точных лиц, причастных к атаке на самолет, сейчас продолжается.

"Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы. Украинцев зачастую допускают только как водителей или на ТЗМ (транспортно-заряжающие машины - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства, уточнив, что конкретные лица, входившие в расчет ЗРК, сейчас устанавливаются.