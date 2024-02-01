В Астрахани СК проверит информацию о разрушении многоквартирного дома

В здании поврежден фундамент, на стенах образовались трещины, в жилых помещениях и местах общего пользования присутствует сырость

АСТРАХАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку информации о разрушении в Астрахани многоквартирного дома, жильцы которого опасаются его обрушения. Об этом сегодня ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

В Telegram-канале информационного центра СК РФ сообщалось, что в центр поступило обращение о ненадлежащем содержании многоквартирного дома по улице Степана Здоровцева в Астрахани. В здании 1962 года постройки разрушается фундамент, на стенах образовались трещины, коммуникации повреждены, в жилых помещениях и местах общего пользования присутствует сырость. Жильцы опасаются обрушения строения, управляющая компания ООО "ЦКО" ремонт дома не проводит, а администрация в признании его аварийным отказывает. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

"Проверка начата, вся информация в этом обращении будет проверена", - сказали в пресс-службе.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.