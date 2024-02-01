В Марий Эл в ДТП с автобусом четыре человека получили травмы

Прокуратура взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств произошедшего

ТАСС, 1 февраля. Рейсовый автобус ПАЗ попал в ДТП в в Сернурском районе Республики Марий Эл, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

"Устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня днем в Сернурском районе. Около 13:00 на 16-м км автодороги Сернур - Казанское - Кикнур 65-летний водитель, управляя рейсовым автобусом ПАЗ, по предварительным данным, совершил наезд на бордюрный камень. В результате ДТП травмы получили четыре человека", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре республики, автобус наехал на дорожный отбойник, избегая столкновения со встречным транспортным средством. Прокуратура Сернурского района взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств произошедшего.