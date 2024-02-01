Во Владимирской области иностранца приговорили к девяти годам за содействие терроризму

Мужчина распространял материалы, пропагандирующие деятельность организации "Исламское государство"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Военный суд приговорил гражданина одной из центральноазиатских республик, задержанного во Владимирской области, к девяти годам лишения свободы за поддержку террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет, на срок три года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Противоправная деятельность гражданина одной из центральноазиатских республик 2001 года рождения была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. В августе 2022 года иностранец в одном из мессенджеров распространял материалы, пропагандирующие деятельность террористической организации, позже он вышел на контакт с боевиком, принимающим участие в боевых действиях на территории Сирии.

"В процессе общения фигурант принял решение о необходимости ресурсной поддержки террористов и в этой связи осуществил перевод личных денежных средств на покупку огнестрельного оружия для боевиков "Исламского государства", - пояснили в пресс-службе.