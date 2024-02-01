Задержали второго подозреваемого в убийстве жителя КЧР в ходе массовой драки

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по республике, также обнаружены и изъяты два предмета, конструктивно схожие с автоматом и пистолетом

ЧЕРКЕССК, 1 февраля. /ТАСС/. Следственные органы установили и задержали второго подозреваемого в стрельбе в ходе массовой драки в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), в результате которой один человек погиб, двое были ранены, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

"Задержан второй подозреваемый по уголовного делу - 33-летний житель аула Ильич Зеленчукского района. С ним проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что обнаружены и изъяты два предмета, конструктивно схожие с автоматом и пистолетом, которые направлены в экспертное учреждение для проведения судебной баллистической экспертизы.

Массовая драка со стрельбой произошла 27 января в ауле Сары-Тюз Карачаевского района. Огнестрельные ранения различной степени тяжести получили трое местных жителей, один из них скончался в больнице. Первый подозреваемый в стрельбе был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а", ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц) УК РФ.