В Москве арестовали хакера за атаки на объекты критической информационной инфраструктуры

Артема Хорошилова задержали следователи ФСБ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал хакера Артема Хорошилова, обвиняемого в DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Хорошилову Артему Леонидовичу продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца, то есть до 12 мая 2024 года", - сказали в суде. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Как уточнил представитель правоохранительных органов, Хорошилов был задержан следователями ФСБ, он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово". "В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры РФ был установлен и задержан Хорошилов Артем Леонидович. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Сейчас он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово", - рассказали в правоохранительных органах.