В Новосибирске погибла девочка, упавшая с 17 этажа

По информации регионального Минздрава, "врачи начали сердечно-легочную реанимацию, однако действия медиков оказались безуспешными"

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Врачи не смогли спасти девочку, упавшую из окна жилого дома в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Пациентка находилась в состоянии клинической смерти. Врачи начали сердечно-легочную реанимацию, однако действия медиков оказались безуспешными", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что бригада скорой медицинской помощи прибыла на место через восемь минут после вызова.

Ранее в официальной группе службы спасения "112" в регионе во "ВКонтакте" сообщили, что несовершеннолетняя девочка выпала из окна 17-го этажа жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска. На момент вызова ребенок был жив.