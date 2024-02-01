Тюменский суд арестовал мужчину за изнасилование несовершеннолетней в поезде

Возбуждено уголовное дело

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Уватский районный суд Тюменской области арестовал до 11 марта 2024 года мужчину по делу о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании в отношении двух несовершеннолетних в поезде Сургут - Екатеринбург. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 11 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый ехал в вагоне купе пассажирского поезда Сургут - Екатеринбург. Во время поездки он увидел 15-летних девушек, не удержался и совершил в отношении одной из них "иные действия сексуального характера с применением насилия", а ее подругу изнасиловал.

В результате возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Вину обвиняемый не признал.