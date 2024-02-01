В Петербурге задержанного в декабре поджигателя релейного шкафа обвинили в диверсии

Семену Зенкову продлили стражу по 4 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге продлил заключение под стражей задержанному в декабре 26-летнему уроженцу Иркутской области, который в апреле 2023 года поджег релейный шкаф на железной дороге в Пушкинском районе города. Следствие ФСБ переквалифицировало его преступление с умышленного уничтожения имущества на диверсию, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Пушкинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Иркутской области Семена Зенкова. Суд продлил стражу по 4 мая", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, транспортная полиция и ФСБ задержали фигуранта в декабре. Из материалов дела следует, что 26 апреля прошлого года Зенков на перегоне между железнодорожными станциями Александровская и Верево поджег релейный шкаф у платформы Кондакопшино. По данным следствия, Зенков совершил преступление за деньги по указанию злоумышленника, который использовал псевдонимы "Иван" и "Игорь Струков" и действовал в интересах "Легиона "Свобода России" (в марте 2023 года признан в России террористической организацией).

После задержания 11 декабря Зенкову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), но в четверг стало известно о том, что дело переквалифицировано на ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Сам фигурант свою вину признает в полном объеме, против продления ему стражи не возражал.

В среду Санкт-Петербургский городской суд вынес первый в своей истории приговор по делу о диверсии - 19-летний Вячеслав Зайцев получил наказание в виде восьми лет лишения свободы также за поджог релейного шкафа на железной дороге весной 2023 года. За свои действия молодой человек получил 10 тыс. рублей на электронный кошелек от куратора, с которым держал связь в мессенджере Telegram.