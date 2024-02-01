В Башкирии возбудили первое дело по статье УК о нарушениях при сборе долгов с граждан

Директор ФССП России Дмитрий Аристов не приводил подробностей дела

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Первое в России уголовное дело по новой статье УК РФ о грубых нарушениях при общении с гражданами при сборе долгов возбудили в Башкирии. Об этом сообщил на встрече с журналистами директор ФССП России Дмитрий Аристов.

Он назвал "достаточно значимым" итогом работы по введению в рамки закона работы коллекторов и других сборщиков долгов с граждан введение в июле прошлого года новой статьи в Уголовный кодекс РФ. Статья 172.4 УК РФ (незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц) предусматривает ответственность за нарушения, сопряженные с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника.

"Причем санкции там достаточно весомые - до 10 лет лишения свободы [при применении опасного для жизни и здоровья насилия]. Теперь сотрудникам органов внутренних дел не надо искать по Уголовному кодексу, под какую статью подходят деяния, совершенные представителями коллекторских организаций", - отметил директор ФССП. Уголовные дела могут возбуждаться как по материалам проверок приставов, так и после проверок публикаций в СМИ. "В январе текущего года возбуждено первое уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса в Башкортостане, то есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности", - сообщил Аристов, не став приводить подробностей дела.