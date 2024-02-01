На Пхукете двух россиян похитили и заставили перевести более $800 тыс. в криптовалюте

Командующий провинциальной полицией Синлет Сукхум сообщил, что правоохранительные органы установили четырех подозреваемых граждан РФ

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники похитили супружескую пару россиян на острове Пхукет и заставили их перевести на чужой счет криптовалюту на сумму порядка $845 тыс. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как заявил командующий провинциальной полицией Пхукета Синлет Сукхум, правоохранительные органы установили четырех подозреваемых российских граждан, которые были допрошены следствием. Они заявили, что являются обычными туристами и не были знакомы с похищенными людьми.

Двое граждан РФ были похищены в среду вечером, их затолкали в черный фургон Hyundai и увезли в неизвестном направлении. Позднее они были освобождены, после чего обратились в полицию.