В Запорожской области передали в суд дело о диверсиях против войсковых колонн РФ

По версии следствия, обвиняемый в 2022 году планировал подрыв колонн военной техники ВС РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Запорожский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Украины, который готовил на территории региона диверсии против колонн российской техники по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Обвинительное заключение утверждено, дело направлено для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Запорожской области.

"По указанию сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины обвиняемый погрузил и перевез на автомобиле 19 минометных снарядов, а также пластичное взрывчатое вещество массой 276 граммов, которые спрятал в хозяйственной постройке во дворе своего дома", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый в 2022 году вступил в диверсионное сообщество, которое координировала украинская спецслужба, для подрыва колонн военной техники ВС РФ. Для подготовки диверсий ему отправляли видеоролики, обучающие, как деактивировать мины и изготовлять на их основе самодельные взрывные устройства (СВУ).

"Обвиняемый планировал совершить подрыв с использованием СВУ в момент прохождения колонны военной техники ВС РФ в Михайловском районе. В сентябре 2023 года обвиняемый из тайника забрал недостающие компоненты [СВУ], при их транспортировке его остановили сотрудники правоохранительных органов", - отметили в ведомстве.

Против фигуранта выдвинуты обвинения по статьям 281.3 (участие в диверсионном сообществе), 223.1 (покушение на незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное организованной группой), 281 (покушение на диверсию) УК РФ.