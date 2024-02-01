В метро Петербурга эскалатор зажевал куртку спускавшейся сидя на ступенях девушки

Проводится служебная проверка действий персонала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Прокуратура и метрополитен в Санкт-Петербурге проводят проверочные мероприятия после инцидента на станции Петроградская, где механизм эскалатора "зажевал" куртку пассажирки, спускавшейся в "подземку" сидя на его ступенях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим на станции метро Петроградская. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку действиям ответственных должностных лиц при осуществлении контроля за соблюдением пассажирами правил пользования эскалаторами, а также своевременности остановки движения механизма", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" ТАСС сообщили, что инцидент произошел 21 января. Пассажирка грубо нарушила один из пунктов Правил пользования метро, когда, спускаясь на эскалаторе, села на его ступени, в итоге механизм "зажевал" элементы ее куртки. Кроме того, женщина проигнорировала несколько замечаний дежурной у эскалатора - та требовала встать со ступеней и предупреждала о том, что сидеть на них небезопасно.

В результате произошедшего пассажирка не смогла самостоятельно достать куртку и подняться со ступеней, спровоцировав нештатную ситуацию. "Эскалатор был остановлен ключом "стоп" дежурным у эскалатора, но не оперативно. В данный момент проводится служебная проверка действий персонала. По ее итогам сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе метро.