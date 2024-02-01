Арестованный хакер Хорошилов признался в DDos-атаках

Он выразил готовность сотрудничать со следствием

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Математик Артем Хорошилов, арестованный по делу о DDos-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры РФ, признал вину. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он заявил, что готов сотрудничать со следствием.

"В ходе проведения следственных действий Хорошилов заявил, что вину в инкриминируемом преступлении признает и готов сотрудничать со следствием", - сказал собеседник агентства.

Хорошилов был задержан следователями ФСБ, он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово". Лефортовский суд Москвы в четверг продлил ему срок ареста до 12 мая. Хакер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).