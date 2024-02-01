В Новосибирске задержали четверых мужчин, похитивших подростка в кафе

По данным следствия, подозреваемые потребовали у несовершеннолетнего потерпевшего передать им денежные средства и похитили находящиеся у него на банковской карте деньги

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске задержали четверых мужчин, организовавших похищение подростка в кафе с целью вымогательства, сообщили в управлении СК РФ по региону.

"Следователи и полицейские в рамках расследования уголовного дела вели ежедневную работу по установлению местонахождения нападавших. Благодаря слаженной работе удалось установить причастных", - рассказали в СК.

По данным следствия, подозреваемые встретили ранее незнакомого несовершеннолетнего в одном из кафе в Железнодорожном районе Новосибирска. Применяя насилие, фигуранты вывели из развлекательного учреждения потерпевшего, посадили его в автомобиль. Затем молодые люди потребовали у несовершеннолетнего потерпевшего передать им денежные средства, похитили находящиеся у него на банковской карте деньги и скрылись с места преступления.

С момента поступления сообщения о вымогательстве и похищении человека была создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные и профессиональные следователи, следователи-криминалисты СК по области, сотрудники МВД по Новосибирску. СК расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "д", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, в отношении несовершеннолетнего), п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).