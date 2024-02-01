В Москве на участке серой ветки метро прервали движение поездов

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена прервано из-за человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Серпуховской" до "Савеловской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на центральном участке серой ветки были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.