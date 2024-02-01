В Новгородской области возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего содержания дорог

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства по ремонту трассы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новгородской области за ненадлежащее содержание дорог, которое стало сопутствующим условием ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Авария произошла в ноябре 2023 года на 167-м км автомобильной дороги "Демянск - Старая Русса - Сольцы", в результате три человека умерли на месте происшествия, еще трое с различными травмами доставлены в больницу.

"По версии следствия, должностные лица государственной и коммерческой организаций, ответственные за капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги, контроль за выполнением работ и последующим ее содержанием надлежащим образом не осуществляли, вследствие чего произошло ДТП, сопутствующим условием которого явилось в том числе занижение грунтовой обочины относительно уровня проезжей части", - отмечается в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства по содержанию и ремонту автодороги.