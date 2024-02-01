Дело в отношении водителя, сбившего людей на тротуаре в центре Москвы, передали в суд

Сбивший пешеходов Mercedes ранее уже четыре раза попадал в ДТП, за машиной числились 108 штрафов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи МВД завершили расследование уголовного дела в отношении водителя Mercedes, который пьяным выехал на тротуар и сбил пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы. Оно передано в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем <...> окончено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения", - сказала она.

Волк добавила, что в ходе расследования был проведен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП, в том числе 10 судебных экспертиз - медицинские, автотехническая, физико-химическая и психиатрическая. "Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд города Москвы", - добавила представитель ведомства.

29 сентября 2023 года на Большой Никитской улице пьяный водитель Mercedes не справился с управлением автомобилем и выехал на тротуар, где сбил пешеходов. В результате аварии пострадали семь человек. Двоим из них, в том числе десятилетней девочке, был причинен тяжкий вред здоровью. По данным правоохранительных органов, сбивший пешеходов Mercedes ранее уже четыре раза попадал в ДТП, за машиной числились 108 штрафов.