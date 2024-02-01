В Москве на станции метро "Чеховская" пассажир погиб после падения на пути

Движение на этой ветке восстановлено и вводится в график

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Человек погиб в результате падения на пути на станции метро "Чеховская" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Пассажир упал на станции метро "Чеховская". По предварительным данным, человек погиб, его [тело] еще достают из-под поезда", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили, что пассажир погиб. "Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на центральном участке серой ветки были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. По информации Департамента транспорта Москвы, сейчас уже движение на этой ветке восстановлено и вводится в график.