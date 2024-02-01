В Анкаре задержали 15 иностранцев по подозрению в связях с ИГ

Глава турецкого МВД Али Ерликая не уточнил гражданство взятых под стражу

СТАМБУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы Турции задержали в Анкаре 15 иностранцев по подозрению в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая.

"В рамках мероприятий, проведенных департаментом по борьбе с терроризмом управления безопасности Анкары, задержаны 15 иностранных граждан, причастность которых к деятельности ИГ установлена", - написал министр в X (ранее Twitter). Он не уточнил гражданство взятых под стражу.

Операция проведена на фоне ЧП 28 января в католической церкви Стамбула, где двое сторонников ИГ открыли стрельбу и убили гражданина Турции.

По делу о стрельбе в стамбульской церкви задержано 60 человек, из них 26 высланы из Турции. 34 доставлены на предварительное слушание в суд для избрания меры пресечения. По данным следствия, к акции насилия причастны боевики так называемой таджикской ячейки "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ) террористической группировки ИГ. Ранее сообщалось, что задержанные, за исключением трех жителей Турции, являются гражданами Таджикистана.