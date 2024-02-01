В Белгородской области возбудили дела о взятках за сокрытие нарушений при ремонте вагонов

В коррупционной схеме участвовали работники ростовского представительства АО "ВРК-1", вагонных ремонтных депо Стойленская АО "ВРК-1" (Старый Оскол), Краснодар АО "ВРК-1", Саратов АО "ВРК-1", Астрахань АО "ВРК-1"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовные дела о взяточничестве в крупном размере в отношении работников вагоноремонтной компании и депо в Белгородской области. По версии следствия, они организовали коррупционную схему для сокрытия нарушений при ремонте вагонов, что создавало угрозу безопасности РФ техногенного характера, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Правоохранителями установлена причастность должностного лица ростовского представительства АО "ВРК"-1 к получению взяток в крупном размере от работников указанных вагонных ремонтных предприятий за лоббирование их интересов при проведении разборов в случаях отказов технических средств, а также корректировку в целях улучшения показателей депо по безопасности движения и качеству ремонта вагонов, что создавало угрозы безопасности РФ техногенного характера", - сообщили в УФСБ по Белгородской области.

Уточняется, что в коррупционной схеме участвовали работники ростовского представительства АО "ВРК-1", вагонных ремонтных депо Стойленская АО "ВРК-1" (Старый Оскол), Краснодар АО "ВРК-1", Саратов АО "ВРК-1", Астрахань АО "ВРК-1".

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), отметили в пресс-службе.