В Буйнакске потушили пожар в универсаме

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту пожара

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Потушен пожар в Центральном универсальном магазине в Буйнакске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 20:35 пожар в здании магазина в Буйнакске полностью ликвидирован", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске горела кровля Центрального универсального магазина на площади 500 кв. м. Позднее площадь выросла до 1,2 тыс. кв. м. В 11:15 возгорание было локализовано на площади 2 тыс. кв. м. В 12:00 было ликвидировано открытое горение. Из здания эвакуировали 27 человек. Прокуратура республики начала проверку по факту пожара.