Жителю Тулы назначили 6,5 года колонии за организацию покушения на убийство двух человек

В 2022 году обвиняемый спланировал убийство своего пасынка и его сожительницы ради завладения имуществом

ТУЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Суд признал виновным жителя Тулы в организации покушения на убийство по найму своего пасынка и его сожительницы ради завладения имуществом. Его приговорили к 6,5 года колонии строгого режима, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Доказательства, собранные следственными органами СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство).

В августе 2022 года пресс-служба сообщала, что житель Тулы спланировал убийство 42-летнего пасынка и его 31-летней сожительницы, он планировал завладеть имуществом, доставшимся пасынку от умершей матери, которая также была супругой обвиняемого. Для совершения преступления он за 1 млн рублей нанял местного жителя, в качестве предоплаты передал ему 50 тыс. рублей, но тот сообщил об этом в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали при передаче оставшейся суммы, он дал признательные показания.