В Архызе выявили мошенничество с 72 га земли

Возбуждены четыре уголовных дела

ЧЕРКЕССК, 1 февраля. /ТАСС/. Четыре уголовных дела расследуют по фактам мошенничества с 72,3 га земли в Архызе Зеленчукского района Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Установлено, что в период с 2020 по 2021 год группа местных жителей и ряд должностных лиц администрации Архызского сельского поселения, подделав необходимый пакет документов, оформили право собственности на четыре земельных участка общей площадью 72,3 га", - говорится в сообщении.

В результате противоправной деятельности администрации Зеленчукского района причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждены четыре уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники окружного полицейского главка провели обыски по местам жительства фигурантов, изъяли документацию, представляющую интерес для следствия. Суд по ходатайству следствия наложил арест на земельные участки.