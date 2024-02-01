В Мурманске загорелся рыбоперерабатывающий завод

Информации о пострадавших или угрозе распространения огня на другие здания нет

МУРМАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Пожар возник на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Мурманской области.

"В 21:19 [мск] поступил сигнал о возгорании в Мурманске на улице Александра Невского, дом 38. По предварительной информации, горит рыбоперерабатывающий завод, площадь возгорания - 200 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Позже площадь возгорания увеличилась до 400 кв. м, затем до 800 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. "Привлечены шесть пожарных автоцистерн и пожарная автолестница", - сообщили в МЧС.

В МЧС отметили, что пожару присвоен повышенный ранг 1-бис. Информации о пострадавших или угрозе распространения огня на другие здания нет.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится компания "Рыбоперерабатывающий завод", которая занимается производством рыбных консервов, рыбных пресервов, морской рыбы и красной икры.