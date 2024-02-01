В Чикаго в результате стрельбы погиб подросток

Еще двое получили ранения, сообщила телекомпания ABC

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один ученик средней школы погиб, еще двое ранены из-за стрельбы в городе Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицию города.

По ее данным, инцидент произошел, когда подростки прогуливались в нескольких кварталах от учебного заведения, которое они посещали. К ним подъехала машина, из которой вышли несколько злоумышленников и открыли огонь.

Пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии, другой получил не опасное для жизни огнестрельное ранение ноги.

По факту произошедшего начато расследование. Проводится розыск подозреваемых.