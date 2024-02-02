В Курской области задержали мужчину, который ударил ребенка по голове в магазине

Злоумышленник находится в состоянии сильного опьянения

ТАСС, 2 февраля. Правоохранители задержали мужчину, который ударил ребенка в магазине в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по региону.

"Дежурному МО МВД России "Курчатовский" поступила информация от очевидцев. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Личность мужчины была установлена. Его задержали и доставили в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Мужчина находится в состоянии сильного опьянения, добавили в пресс-службе.

Ранее в телеграм-каналах распространилось видео, на котором мужчина в магазине подходит к маленькому ребенку и бьет его по голове.