В Москве на станции метро "Охотный ряд" пассажир упал на пути

Пострадавшего передали медикам для осмотра

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пассажир по неосторожности упал на пути на станции метро "Охотный ряд" в Москве, он жив. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно, на станции метро "Охотный ряд" мужчина по собственной неосторожности упал на пути. Он жив, передан для осмотра медикам", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В результате инцидента интервалы движения на центральном участке Сокольнической линии были временно увеличены.