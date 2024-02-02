В Красноярске пропали два девятилетних мальчика

Детей ищут полицейские и волонтеры

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Два девятилетних мальчика, учащихся в одном классе, пропали в Красноярске. Ориентировку на детей передали всем нарядам полиции города, сообщает региональный главк МВД.

"В дежурную часть ОП №9 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от жительницы микрорайона Солнечный о том, что днем ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее сын 2014 года рождения вместе со своим одноклассником так же 2014 года рождения. Родители пытались найти своих детей самостоятельно, но не смогли. К поискам приступили полицейские и волонтеры", - говорится в сообщении.

По данным полиции, проверяются места возможного появления школьников. "Ориентировку на детей передали всем нарядам полиции", - пояснили в ведомстве.