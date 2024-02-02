В Красноярске нашли двух пропавших девятилетних мальчиков

Детей обнаружили на автобусной остановке

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Двух девятилетних мальчиков, пропавших накануне в Красноярске, нашли на автобусной остановке в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщает региональный главк МВД.

"Пропавшие мальчики найдены сотрудниками полиции на остановке общественного транспорта в микрорайоне Солнечный. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Сейчас полицейские доставляют их в отдел. Все обстоятельства ухода устанавливаются", - говорится в сообщении.

Поздно вечером 1 февраля в дежурную часть поступило сообщение от матери девятилетнего мальчика. Женщина рассказала, что ее сын 2014 года рождения пропал вместе со своим одноклассником. Родители пытались найти детей самостоятельно, но не смогли. К поискам приступили полицейские и волонтеры. Ситуация осложнилась морозной погодой. По данным Гидрометцентра, в городе ночью столбик термометра опустился до минус 22 градусов.