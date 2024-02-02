СМИ: в Аргентине в ходе антиправительственной акции пострадало не менее 15 человек

Травмы также получили сотрудники правоохранительных органов

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Как минимум 15 человек получили травмы и ранения в четверг в ходе антиправительственной акции протеста перед зданием Конгресса Аргентины. Об этом сообщил телеканал C5N.

Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими начались после того, как колонна манифестантов вышла на проезжую часть. Для того, чтобы оттеснить участников акции на тротуары и площадь, полиция и жандармерия также применила дубинки, слезоточивый газ и водометы. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, среди пострадавших были и правоохранители.

Манифестанты собрались у здания Конгресса, чтобы выразить протест против пакета реформ, который сейчас обсуждается в нижней палате парламента. После того, как полиция и жандармерия применили силу против протестующих, группа оппозиционных депутатов предложила остановить заседание, но инициатива не нашла достаточной поддержки. "Жаль, что депутаты не прервали обсуждение, зная о развернувшемся насилии. Но я надеюсь, что теперь у правительства нет гарантий, что они получат достаточно голосов по всем статьям", - сказала в разговоре с корреспондентом ТАСС Мария, которая в ходе манифестации пострадала от резиновых пуль.

"Милей стал президентом с 56% голосов. У него есть легитимность, его выбрал народ, но всего его меры направлены против этого народа. И они [власти] понимают это, и понимают, что им остается только прибегать к полиции и жандармерии", - считает участник манифестации по имени Серхио.

"Все мы, кто пришел сегодня, рабочий класс. Мы понимаем, что Аргентина сейчас переживает не лучшие времена, но мы не верим, что предлагаемый Милеем план улучшит положение. К тому же многие вещи противоречат конституции", - отметил в разговоре корр. ТАСС Мануэль, который пришел на акцию протеста с плакатом с портретом Диего Марадоны и словами "Всегда Диего, никогда Тэтчер". Ранее Милей признавал, что считает Маргарет Тэтчер "великим лидером", несмотря на то, что она была премьер-министром Великобритании во время Фолклендской войны.

О законопроекте

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало около половины статей, в том числе касавшихся экономических реформ и ужесточения наказания для протестующих.

Президент страны Хавьер Милей, вступивший в должность 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.